Visa32 - система управления пластиковыми картами

Visa32 - система, включающая в себя полный цикл по работе с банковскими пластиковыми карточками, в т.ч. регистрация клиента, выпуск/перевыпуск карточки, выпуск транзакции, заведение доп. услуг по карточке, обработка финансовых транзакций и т.д.; интеграция с процессинговым центром, банковским ОДБ, филиалами.