Цей телеграм-бот пропонує різноманітні функції та можливості, які допо
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Ця програма є потужним інструментом для автоматизації процесу роботи на FreelanceHunt. Вона здійснює збір даних про проекти, включаючи ціни та описи, та зберігає їх для вашого зручного доступу. Особливо корисною є можливість автоматичної генерації тексту для створення пропозицій і розрахунку ставок на проекти на основі середньої ціни.
Інтуїтивний інтерфейс дозволяє вам легко налаштовувати різні функції програми, щоб вони відповідали вашим потребам. Крім того, програма надсилає вам повідомлення з результатами своєї роботи, що полегшує вам контроль над процесом.
Ця програма є потужним інструментом для автоматизації процесу роботи на FreelanceHunt. Вона здійснює збір даних про проекти, включаючи ціни та описи, та зберігає їх для вашого зручного доступу. Особливо корисною є можливість автоматичної генерації тексту для створення пропозицій і розрахунку ставок на проекти на основі середньої ціни.
Інтуїтивний інтерфейс дозволяє вам легко налаштовувати різні функції програми, щоб вони відповідали вашим потребам. Крім того, програма надсилає вам повідомлення з результатами своєї роботи, що полегшує вам контроль над процесом.