Цей телеграм-бот пропонує різноманітні функції та можливості, які допо

Ця програма є потужним інструментом для автоматизації процесу роботи на FreelanceHunt. Вона здійснює збір даних про проекти, включаючи ціни та описи, та зберігає їх для вашого зручного доступу. Особливо корисною є можливість автоматичної генерації тексту для створення пропозицій і розрахунку ставок на проекти на основі середньої ціни.



Інтуїтивний інтерфейс дозволяє вам легко налаштовувати різні функції програми, щоб вони відповідали вашим потребам. Крім того, програма надсилає вам повідомлення з результатами своєї роботи, що полегшує вам контроль над процесом.



Ця програма є потужним інструментом для автоматизації процесу роботи на FreelanceHunt. Вона здійснює збір даних про проекти, включаючи ціни та описи, та зберігає їх для вашого зручного доступу. Особливо корисною є можливість автоматичної генерації тексту для створення пропозицій і розрахунку ставок на проекти на основі середньої ціни.



Інтуїтивний інтерфейс дозволяє вам легко налаштовувати різні функції програми, щоб вони відповідали вашим потребам. Крім того, програма надсилає вам повідомлення з результатами своєї роботи, що полегшує вам контроль над процесом.