Учет заказов такси

Программа учета заказов для такси.
Особенности программы:
- Возможность работы в режиме онлайн или локально (при возможных неполадках связи)
- Двустороняя синхронизация локальной БД и сервера
- Возможность экспорта данных смены диспетчера в файл Excel и импорта на другом клиенте или сервере
Возможности:
- Учет данных по заказам такси
- Учет финансового баланса водителя
- История заказов клиента
- Импорт, экспорт заказов в Excel
- Статистика заказов, статистика экономики фирмы
- Подготовка файлов Excel по расчету с диспетчерами и водителями
Реализация:
СУБД: Borland Interbase 7.1
Среда разработки: Embarcadero RAD Studio 2010
Дополнительные компоненты: Alpha Skins (v6.67)
В данной программе большое внимание было уделено синхронизации данных. По условиям разработки, работа с сервером ведется через сеть Internet в основном посредством 3G-модемов, в связи с чем допускалась возможность периодического отсутствия связи. Однако работа диспетчеров должна осуществляться 24 часа в сутки. Было принято решение о реализации возможности работать локально, с последующей синхронизацией данных с сервером. Также в качестве ещё одной подстраховки была реализована функция экспорта заказа текущей смены в файл Excel и импорта данного файла на другом клиенте или сервере.