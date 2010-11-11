Учет заказов такси

Программа учета заказов для такси.

Особенности программы:

- Возможность работы в режиме онлайн или локально (при возможных неполадках связи)

- Двустороняя синхронизация локальной БД и сервера

- Возможность экспорта данных смены диспетчера в файл Excel и импорта на другом клиенте или сервере

Возможности:

- Учет данных по заказам такси

- Учет финансового баланса водителя

- История заказов клиента

- Импорт, экспорт заказов в Excel

- Статистика заказов, статистика экономики фирмы

- Подготовка файлов Excel по расчету с диспетчерами и водителями

Реализация:

СУБД: Borland Interbase 7.1

Среда разработки: Embarcadero RAD Studio 2010

Дополнительные компоненты: Alpha Skins (v6.67)

В данной программе большое внимание было уделено синхронизации данных. По условиям разработки, работа с сервером ведется через сеть Internet в основном посредством 3G-модемов, в связи с чем допускалась возможность периодического отсутствия связи. Однако работа диспетчеров должна осуществляться 24 часа в сутки. Было принято решение о реализации возможности работать локально, с последующей синхронизацией данных с сервером. Также в качестве ещё одной подстраховки была реализована функция экспорта заказа текущей смены в файл Excel и импорта данного файла на другом клиенте или сервере.