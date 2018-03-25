Программа для парсинга информации об участниках сообществ Vk. [WPF MVVM]

- поддерживает фильтрацию участников по заданным параметрам.

- программа является многопоточной.

- поддерживает экспорт данных в формат *.xlsx

Программа полностью безопасна так как сохраняет необходимую задержку между запросами.