Vk Парсер

Добавлена
6 лет назад
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Программа для парсинга информации об участниках сообществ Vk. [WPF MVVM]

   - поддерживает фильтрацию участников по заданным параметрам.

   - программа является многопоточной.

   - поддерживает экспорт данных в формат *.xlsx

Программа полностью безопасна так как сохраняет необходимую задержку между запросами.