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Программа для парсинга информации об участниках сообществ Vk. [WPF MVVM]
- поддерживает фильтрацию участников по заданным параметрам.
- программа является многопоточной.
- поддерживает экспорт данных в формат *.xlsx
Программа полностью безопасна так как сохраняет необходимую задержку между запросами.