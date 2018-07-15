ivan213k

Иван Захарук ivan213k

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Выполняю проекты по разработке desktop - приложений

Специализируюсь на написании программ для выполнения различных прикладных задач.

Пишу desktop - парсеры, регистраторы, боты, программы контроля и многое другое.

Использую такие языки программирования:

  • C#
  • C++
Использую такой стек технологий:
  • Microsoft .NET Framework: 
    • Windows Presentation Foundation (WPF)
    • Universal Windows Platform(UWP)
    • Xamarin
    • Windows Forms
  • TPL
  • XML
  • T-SQl
  • JSON
  • VkApi for .Net (VkNet)
Профессиональные навыки:
  • Понимание и применение принципов ООП и архитектурных паттернов
  • Понимание и применение асинхронности в своих программах
  • Быстрое изучение библиотек, Api, паттернов, технологий
Личные качества:Целеустремленность, ответственность, пунктуальность, стремление к самосовершенствованию, быстрая обучаемость.

Образование:2015 - ... Студент Чернівецького індустріального коледжу на спеціальності "Розробка програмного забезпечення".

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