Выполняю проекты по разработке desktop - приложений
Специализируюсь на написании программ для выполнения различных прикладных задач.
Пишу desktop - парсеры, регистраторы, боты, программы контроля и многое другое.
Использую такие языки программирования:
- C#
- C++
- Microsoft .NET Framework:
- Windows Presentation Foundation (WPF)
- Universal Windows Platform(UWP)
- Xamarin
- Windows Forms
- TPL
- XML
- T-SQl
- JSON
- VkApi for .Net (VkNet)
- Понимание и применение принципов ООП и архитектурных паттернов
- Понимание и применение асинхронности в своих программах
- Быстрое изучение библиотек, Api, паттернов, технологий
Образование:2015 - ... Студент Чернівецького індустріального коледжу на спеціальності "Розробка програмного забезпечення".
Контакты:
- Мобильный: 380982249573
- Telegram : https://t.me/ivan213k
- Skype: ivanzaharuck
- Viber: 380982249573