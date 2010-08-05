Всплывающая панель для MS Excel 2003

Надстройка для Microsoft Excel. Добавляет в программу панель инструментов, аналогичную всплывающей панели в Microsoft Office 2007. Панель отображается вместе с контекстным меню при клике правой кнопкой мыши, и позволяет получать быстрый доступ к наиболее часто используемым командам. Поскольку панель по сути является обычной панелью инструментов Office 2003, она, как и другие панели, может настраиваться пользователем (например, через меню Сервис-Настройка). Таким образом, пользователь может сам определить команды, доступные на всплывающей панели в соответствии со своими потребностями.