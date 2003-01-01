Примеры работ – Продажи и лиды

Освежающий дезодорант

Освежающий дезодорант

Продажи и лиды

Чат-бот

Чат-бот

Продажи и лиды

Обучение владелицы бизнеса настройкам рекламы в инстаграм

Обучение владелицы бизнеса настройкам рекламы в инстаграм

Продажи и лиды

FunPay

FunPay

Продажи и лиды

Кейс: более 2 300 заявок в сеть студий танцев в СПб за год

Кейс: более 2 300 заявок в сеть студий танцев в СПб за год

Продажи и лиды

Кейс таргет ВК: База отдыха "Высота 171", подписчики по 89р, заявки до

Кейс таргет ВК: База отдыха "Высота 171", подписчики по 89р, заявки до

Продажи и лиды

Кейс: База отдыха в Адыгее, целевые подписчики в ВК по 107 р и заявки

Кейс: База отдыха в Адыгее, целевые подписчики в ВК по 107 р и заявки

Продажи и лиды

Кейс: 30 заявок за 2 недели в студию маникюра в Сызрани через таргет в

Кейс: 30 заявок за 2 недели в студию маникюра в Сызрани через таргет в

Продажи и лиды

Кейс: 63 продажи новых абонементов в школе танцев за два месяца (цена

Кейс: 63 продажи новых абонементов в школе танцев за два месяца (цена

Продажи и лиды

Кейс: Заявки в студию маникюра, окупаемость без LTV 58%, с LTV больше

Кейс: Заявки в студию маникюра, окупаемость без LTV 58%, с LTV больше

Продажи и лиды

Фотостудия для маркетплейсов, тестовый трафик в Яндекс.Директ

Фотостудия для маркетплейсов, тестовый трафик в Яндекс.Директ

Продажи и лиды

Кейс: Тестовый трафик для клубники в шоколаде (10 заявок за неделю)

Кейс: Тестовый трафик для клубники в шоколаде (10 заявок за неделю)

Продажи и лиды

Кейс: продвижение Вейк-парка в Ленинградской области с нуля (51 заявка

Кейс: продвижение Вейк-парка в Ленинградской области с нуля (51 заявка

Продажи и лиды

Кейс Instagram: онлайн-школа росписи одежды Ne.tot.custom

Кейс Instagram: онлайн-школа росписи одежды Ne.tot.custom

Продажи и лиды

Кейс 34 заявки в ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД с ценой 279 рублей

Кейс 34 заявки в ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД с ценой 279 рублей

Продажи и лиды

Кейс таргет ВК: студия коррекции фигуры (LPG-массаж) в Санкт-Петербург

Кейс таргет ВК: студия коррекции фигуры (LPG-массаж) в Санкт-Петербург

Продажи и лиды

Робота в домашніх умовах

Робота в домашніх умовах

Продажи и лиды

Аудит отдела продаж

Аудит отдела продаж

Продажи и лиды

торты на заказ

торты на заказ

Продажи и лиды

Магазин вязаных игрушек ручной работа

Магазин вязаных игрушек ручной работа

Продажи и лиды

Маркетплейсы за 2024 год

Маркетплейсы за 2024 год

Продажи и лиды

Менеджер Маркетплейсов

Менеджер Маркетплейсов

Продажи и лиды

Поиск и доставка товаров из Европы

Поиск и доставка товаров из Европы

Продажи и лиды

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам

Продажи и лиды

Выбираем диван

Выбираем диван

Продажи и лиды

Менеджер з продаж

Менеджер з продаж

Продажи и лиды

Я помогу вам сделать рекламный текст

Я помогу вам сделать рекламный текст

Продажи и лиды

Менеджер, Тім-Лід

Менеджер, Тім-Лід

Продажи и лиды

Дорогие подписчики

Дорогие подписчики

Продажи и лиды

Sales Report for B6 company Europe

Sales Report for B6 company Europe

Продажи и лиды

Реклама товара на телеграмм канале для привлечения покупателей

Реклама товара на телеграмм канале для привлечения покупателей

Продажи и лиды

Сбор контактов студий дизайна

Сбор контактов студий дизайна

Продажи и лиды

Сбор контактов грецких автодиллеров

Сбор контактов грецких автодиллеров

Продажи и лиды

Сбор базы контактов блоггеров и рассылка рекламных предложений

Сбор базы контактов блоггеров и рассылка рекламных предложений

Продажи и лиды

Сбор контактов, рассылка рекламных предложений

Сбор контактов, рассылка рекламных предложений

Продажи и лиды

Наш телеграмм канал

Наш телеграмм канал

Продажи и лиды