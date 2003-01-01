Примеры работ – Продажи и лиды
Освежающий дезодорант
Продажи и лиды
Чат-бот
Продажи и лиды
Обучение владелицы бизнеса настройкам рекламы в инстаграм
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FunPay
Продажи и лиды
Кейс: более 2 300 заявок в сеть студий танцев в СПб за год
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Кейс таргет ВК: База отдыха "Высота 171", подписчики по 89р, заявки до
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Кейс: База отдыха в Адыгее, целевые подписчики в ВК по 107 р и заявки
Продажи и лиды
Кейс: 30 заявок за 2 недели в студию маникюра в Сызрани через таргет в
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Кейс: 63 продажи новых абонементов в школе танцев за два месяца (цена
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Кейс: Заявки в студию маникюра, окупаемость без LTV 58%, с LTV больше
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Фотостудия для маркетплейсов, тестовый трафик в Яндекс.Директ
Продажи и лиды
Кейс: Тестовый трафик для клубники в шоколаде (10 заявок за неделю)
Продажи и лиды
Кейс: продвижение Вейк-парка в Ленинградской области с нуля (51 заявка
Продажи и лиды
Кейс Instagram: онлайн-школа росписи одежды Ne.tot.custom
Продажи и лиды
Кейс 34 заявки в ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД с ценой 279 рублей
Продажи и лиды
Кейс таргет ВК: студия коррекции фигуры (LPG-массаж) в Санкт-Петербург
Продажи и лиды
Робота в домашніх умовах
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Аудит отдела продаж
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торты на заказ
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Магазин вязаных игрушек ручной работа
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Маркетплейсы за 2024 год
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Менеджер Маркетплейсов
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Поиск и доставка товаров из Европы
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Менеджер по продажам
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Выбираем диван
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Менеджер з продаж
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Менеджер, Тім-Лід
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Дорогие подписчики
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Sales Report for B6 company Europe
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Реклама товара на телеграмм канале для привлечения покупателей
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Сбор контактов студий дизайна
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Сбор контактов грецких автодиллеров
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Сбор базы контактов блоггеров и рассылка рекламных предложений
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Сбор контактов, рассылка рекламных предложений
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