"PVA Train Dispatcher" - игра-тренажер

Игра-тренажер "Железнодорожный диспетчер" представляет собой десктопное приложение, выполненное в виде учебно-развлекательной головоломки с инструментарием для развития внимания, памяти, логического мышления, ответственности, навыков в управленчестве, принятии решений. Это достигается посредством решения задач логистики в области управления движением железнодорожного транспорта.