C#/.NET Framework - Мультібот для гри.

Розробка та адміністрація. ПО мультібота для гри (командного шутера від першої особои).

Написаний на С#( .NET Framework), з використанням своєї технології безпечного читання пам'яті, приховування роботи, шифрування ключів.

Також розробка серверної частини, панелі адміністратора, кабінету користувача, бази даних.