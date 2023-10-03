C#/.NET Framework - Мультібот для гри.
Разработка игр
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3 месяца назад
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Розробка та адміністрація. ПО мультібота для гри (командного шутера від першої особои).
Написаний на С#( .NET Framework), з використанням своєї технології безпечного читання пам'яті, приховування роботи, шифрування ключів.
Також розробка серверної частини, панелі адміністратора, кабінету користувача, бази даних.