Cat Assassin

Это аркада, в которой игрок становится котом-ассасином.

Кот прыгает по платформам, висящим в воздухе вокруг босса, и собирает кристаллы (атаки).

С помощью них он может атаковать рандомным оружием: палкой, ножом, камнем, сюрикенами и т.д. (более сильное оружие можно купить в магазине).

Наша цель — пройти 5 рандомных боссов, у каждого из которых есть свой эффект (ошеломление, поджигание, смена кнопок игрока местами и т.д.).