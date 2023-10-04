Cat Assassin
Разработка игр
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Это аркада, в которой игрок становится котом-ассасином.
Кот прыгает по платформам, висящим в воздухе вокруг босса, и собирает кристаллы (атаки).
С помощью них он может атаковать рандомным оружием: палкой, ножом, камнем, сюрикенами и т.д. (более сильное оружие можно купить в магазине).
Наша цель — пройти 5 рандомных боссов, у каждого из которых есть свой эффект (ошеломление, поджигание, смена кнопок игрока местами и т.д.).