Описание

Выполняю анимации на Cinema 4D и синематики на Unreal Engine 4 для проекта Deluded(распространяется по платной подписке на Patreon, Boosty и др.)

Изучаю приёмы анимации, и работы профессиональных разработчиков видеоигр AAA уровня, работаю над прокачиванием навыков в операторской постановке высокого уровня, для этого постоянно на досуге просматриваю картины мирового уровня, анализирую движение камеры, работы с освещением и ракурсами.

В результате постепенно развиваюсь и расту день за днём, постепенно двигаясь к цели стать профессионалом в своей сфере, в перспективе с трудоустройством в крупную студию разработчиков на уровне Naughty Dog, Rockstar DICE и др.

www.youtube.com/@deluded_game