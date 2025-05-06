Хорошо, давай составим описание твоего проекта "TestBotArbitrage" — Telegram-бота для поиска арбитражных возможностей (surebets) в спортивных ставках. Я опишу проект так, чтобы его можно было использовать в портфолио (например, на Fiverr, Upwork или GitHub), подчеркнув твои навыки и достижения. Если нужно что-то изменить или добавить, дай знать!

Описание проекта: TestBotArbitrage

Название проекта: TestBotArbitrage

Период разработки: 2024–2025

Технологии: Python, Telegram Bot API (python-telegram-bot), API-Football, Requests, Logging

Роль: Полный цикл разработки (идея, код, тестирование, деплой)

TestBotArbitrage — это Telegram-бот, разработанный для автоматизации поиска арбитражных возможностей (surebets) в спортивных ставках. Бот анализирует коэффициенты на матчи из популярных лиг (Premier League, La Liga, Bundesliga и др.) через API-Football, вычисляет потенциальные surebets и уведомляет пользователя о прибыльных возможностях. Проект был создан как инструмент для автоматизации ставок, который экономит время и увеличивает шансы на стабильный доход.