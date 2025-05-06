Хорошо, давай составим описание твоего проекта "TestBotArbitrage" — Telegram-бота для поиска арбитражных возможностей (surebets) в спортивных ставках. Я опишу проект так, чтобы его можно было использовать в портфолио (например, на Fiverr, Upwork или GitHub), подчеркнув твои навыки и достижения. Если нужно что-то изменить или добавить, дай знать!
Описание проекта: TestBotArbitrage
Название проекта: TestBotArbitrage
Период разработки: 2024–2025
Технологии: Python, Telegram Bot API (python-telegram-bot), API-Football, Requests, Logging
Роль: Полный цикл разработки (идея, код, тестирование, деплой)
TestBotArbitrage — это Telegram-бот, разработанный для автоматизации поиска арбитражных возможностей (surebets) в спортивных ставках. Бот анализирует коэффициенты на матчи из популярных лиг (Premier League, La Liga, Bundesliga и др.) через API-Football, вычисляет потенциальные surebets и уведомляет пользователя о прибыльных возможностях. Проект был создан как инструмент для автоматизации ставок, который экономит время и увеличивает шансы на стабильный доход.Основные функции
Поиск surebets: Анализ коэффициентов на исходы матчей (победа, ничья, поражение) от букмекеров (1xBet, Bet365) и расчёт арбитражных возможностей с гарантированной прибылью.
Уведомления в Telegram: Отправка сообщений с деталями surebet (матч, лига, коэффициенты, ставки, прибыль).
Список матчей: Команда /matches показывает текущие live-матчи и предстоящие игры в популярных лигах.
Проверка по запросу: Команда /checknow позволяет запускать поиск surebets вручную, не дожидаясь автоматической проверки (по умолчанию каждые 2 часа).
Статус API: Команда /status отображает состояние API-Football (например, оставшиеся запросы).
Логирование: Все действия бота записываются в файл arbitrage_bot.log для отладки и мониторинга.