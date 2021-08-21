Игра Tic Tac Toe: Switch для Mac OS на Flutter

Разработка игры Tic Tac Toe: Switch / Крестики-нолики по новому для операционной системы Mac OS.

При разработке приложения использовалась платформа от Google - Flutter. Разработка велась на языке программирования Dart.

Tic Tac Toe: Switch (Крестики-нолики) – это очень простая, но в то же время интересная игра для любого возраста, реализованная на новом пользовательском интерфейсе современных операционных систем.

В игре присутствуют два режима игры, с компьютером или с Вашими друзьями на одном устройстве (игра для двух человек).

Игра позволяет выбрать два размера игровой площадки: "3х3" и "5х5".

Для победы в игре "3х3" необходимо выстроить свои ходы 3 раза подряд в одну линию, а для победы в игре "5х5" необходимо выстроить 4 хода подряд.

В настройках приложения можно выбрать уровень сложности игры компьютера, а так же выключить звук, вибрацию и рекламу.

Игру можно скачать в Apple App Store по ссылке:

https://apps.apple.com/ru/app/id1580580042#?platform=mac

Видео, демонстрирующее работу мобильной игры:

https://youtu.be/JmQixdL7rog