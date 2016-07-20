Игра в стиле Найди пару

Компьютерная игра на тренировку памяти.

Цель игры: найти все пары одинаковых рисунков, переворачивая их по очереди. Правила игры:

На экране находятся от 4 до 30 карточек, повёрнутых обратной стороной к игроку.

То есть, изначально, все рисунки на поле (например, игральные карты или другие карточки с изображениями) выглядят одинаково.

Когда игрок кликает по ним, они по очереди переворачиваются. Если две последних были одинаковыми - они исчезают (или остаются перевёрнутыми).

Если две последних были разными - то они снова поворачиваются обратной стороной к игроку.

Таким образом, игрок должен запоминать, где какой рисунок находился, чтобы быстрее найти парные рисунки.

Если игрок выполнил задачу, то появляется картинка с поздравлением и начинается какой-нибудь красивый эффект.