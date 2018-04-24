2D-игра с физикой

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Двухмерная компьютерная игра с использованием несложной физики.
Цель игры - помочь девочке-инженеру Фриде протестировать летающий скейт (аэроскейт).
Задача игрока - управляя тягой 2 двигателей скейта выполнить определённый манёвр, например, посадить аэроскейт на камень или даже сделать сальто в воздухе.
В игре есть небольшой элемент развития (есть постепенное улучшение мощности двигателей и запаса топлива).