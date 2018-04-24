DNAlice - игра из нескольких жанров

Игра на конкурс "Смесь жанров".

В игре представлены жанры: раннер, платформер, аркада.

По сюжету, обезьяна украла у Элис расчёску и теперь девочка пытается её догнать.

На 2 уровне, Элис попадает в генетическую лабораторию и случайно превращается в мышь. Теперь ей нужно, прыгая по мебели, придумать способ добраться до окна лаборатории.

На 3 уровне, она должна собрать новую DNK, чтобы заполучить крылья, как у летучей мыши.

На 4 уровне, она должна, используя крылья, отобрать у обезьяны свою расчёску с образцом своей чистой ДНК, чтобы снова превратиться в человека.