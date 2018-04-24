Робоскейт Фриды - игра - клавиатурный тренажёр

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Компьютерная игра с сюжетом, обучающая набору текста на клавиатуре.
Игрок должен помочь Фриде протестировать робоскейт, набирая заранее заданные буквы на клавиатуре компьютера.
Если нажаты правильные клавиши, то робоскейт продвигается вперёд.
Если набираемые буквы неправильные - появляется сигнал о неправильно нажатых клавишах.