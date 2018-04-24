Робоскейт Фриды - игра - клавиатурный тренажёр

Добавлена
6 лет назад
143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компьютерная игра с сюжетом, обучающая набору текста на клавиатуре.

Игрок должен помочь Фриде протестировать робоскейт, набирая заранее заданные буквы на клавиатуре компьютера.

Если нажаты правильные клавиши, то робоскейт продвигается вперёд.

Если набираемые буквы неправильные - появляется сигнал о неправильно нажатых клавишах.