Игровой фреймворк
Разработка игр
Добавлена235 просмотров
12 лет назад
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Данная программа является фреймворком для реализации комбинаторных игр. Данная архитектура позволяет отображать различные виды комбинаторных логических игр и подключать различный стратегии роботов. Поддержка режима турнира а так же игры по сети.