Project-manager

Прикладное ПО
Добавлена
12 лет назад
266 просмотров
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Специально разработанная программа для контроля выполнения проектов. Обращается к SQL базе данных, в которой хранится информация о сотрудниках и проектах. Способна напоминать о сроках сдачи проекта, а также хранит информацию о произведенных денежных переводах.