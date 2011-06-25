Project-manager
Прикладное ПО
Добавлена266 просмотров
12 лет назад
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Специально разработанная программа для контроля выполнения проектов. Обращается к SQL базе данных, в которой хранится информация о сотрудниках и проектах. Способна напоминать о сроках сдачи проекта, а также хранит информацию о произведенных денежных переводах.