Магия Морзе 2 - игра, обучающая азбуке Морзе

Игра для ненавязчивого изучения азбуки Морзе в мире фентези.

Юная волшебница Ева вынуждена противостоять армии нежити с помощью магических рун Морзе.

Когда игрок набирает правильную руну с помощью "точек" и "тире" (коротких и длинных нажатий) - Ева стреляет определённой магией, уничтожающей врагов.

Но против каждого врага эффективна только определённая магия, поэтому игрок должен внимательно выбирать нужную руну для каждого противника.