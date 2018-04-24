Магия Морзе 2 - игра, обучающая азбуке Морзе

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Игра для ненавязчивого изучения азбуки Морзе в мире фентези.
Юная волшебница Ева вынуждена противостоять армии нежити с помощью магических рун Морзе.
Когда игрок набирает правильную руну с помощью "точек" и "тире" (коротких и длинных нажатий) - Ева стреляет определённой магией, уничтожающей врагов.
Но против каждого врага эффективна только определённая магия, поэтому игрок должен внимательно выбирать нужную руну для каждого противника.