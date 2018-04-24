Магия Морзе - обучающая игра на тему азбуки Морзе

Игра, обучающая азбуке Морзе с помощью необычного сюжета.

Игрок должен помочь Еве создать новую двухмерную вселенную и сделать её красивой, создав землю, воздух, воду, траву и т.д.

Для этого он использует "магию Морзе" - руны из точек и тире (нажатия разной длительности), позволяющие Еве создавать все необходимые элементы.

Если игрок набрал правильные руны, то происходит прогресс в игре - создаётся нужный элемент или Ева совершает движения.