Магия Морзе - обучающая игра на тему азбуки Морзе

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Игра, обучающая азбуке Морзе с помощью необычного сюжета.
Игрок должен помочь Еве создать новую двухмерную вселенную и сделать её красивой, создав землю, воздух, воду, траву и т.д.
Для этого он использует "магию Морзе" - руны из точек и тире (нажатия разной длительности), позволяющие Еве создавать все необходимые элементы.
Если игрок набрал правильные руны, то происходит прогресс в игре - создаётся нужный элемент или Ева совершает движения.