Minecraft на Unreal Engine 5

Здесь реализовано:

- Быстрая генерация чанков вокруг игрока

- Реки,горы,поляны

- Вода

- Установка и удаление блоков

- Рендеринг с помощью алгоритма жадной сетки для уменьшения количества вершин в чанке

- Настройка генерации мира и спавна чанков