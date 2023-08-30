Minecraft на Unreal Engine 5
Разработка игр
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здесь реализовано:
- Быстрая генерация чанков вокруг игрока
- Реки,горы,поляны
- Вода
- Установка и удаление блоков
- Рендеринг с помощью алгоритма жадной сетки для уменьшения количества вершин в чанке
- Настройка генерации мира и спавна чанков