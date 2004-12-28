Игра в жанре Roll Runner, сделанная на Unity. В игре используется процедурная генерация трассы. Используется технология URP. При поражении шар растворяется и при рестарте появляется, и всё это с красивой анимацией (сделано с помощью Shader Graph), (момент анимации на скриншоте). Используются анимации текста обучения. Использована технология HDR, что позволяет видеть более яркие и выраженные цвета. Суть игры - физика. Создаётся впечатление, что шар не сам ездит, а его толкают. Игра была сделана за 4 дня из-за технических проблем движка, можно было сделать и за 2 дня.