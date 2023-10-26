Tow N Go - это гиперкэжуал аркейд игра, в которой игрок выступает в роли эвакуатора, которому необходимо собрать как можно больше неправильно припаркованных авто и получить за это награду. В игре присутствуют: реварды, внутриигровой магазин скинов, обучение, бонусные уровни.

Игра присутствует на площадках AppStore, GooglePlay и CrazyGames:

https://apps.apple.com/us/app/tow-n-go/id1632374960

https://www.crazygames.com/game/tow-n-go