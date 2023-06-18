Fitness Club 3D
Разработка игр
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Fitness Club 3D - это гиперкэжуал аркейд айдл игра, в которой игрок выступает в роли владельца фитнесс-центра. Цель игры состоит в том, чтобы открыть и улучшить как можно больше тренажёров, тем самым, получая больше прибыли. В игре присутствуют: мини-игры у каждого тренажёра, магазин предметов (скины, питомцы, транспорт), улучшение интерьера, найм тренеров, реварды, обучение.
Игра опубликована на таких площадках как AppStore, GooglePlay и CrazyGames:
https://www.crazygames.com/game/fitness-club-3d
https://apps.apple.com/us/app/fitness-club-3d/id1607121626