Fitness Club 3D - это гиперкэжуал аркейд айдл игра, в которой игрок выступает в роли владельца фитнесс-центра. Цель игры состоит в том, чтобы открыть и улучшить как можно больше тренажёров, тем самым, получая больше прибыли. В игре присутствуют: мини-игры у каждого тренажёра, магазин предметов (скины, питомцы, транспорт), улучшение интерьера, найм тренеров, реварды, обучение.

Игра опубликована на таких площадках как AppStore, GooglePlay и CrazyGames:

https://www.crazygames.com/game/fitness-club-3d

https://apps.apple.com/us/app/fitness-club-3d/id1607121626