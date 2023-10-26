Virus Evolution: Destroy Earth
Разработка игр
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Virus Evolution: Destroy Earth - это гиперкэжуал аркейд айдл игра, в которой игроку необходимо заразить как можно больше штатов в каждой стране, путём соединения вирусов между собой. В игре присутствуют: улучшения, реварды, обучение.
Игра доступна на платформе AppStore:
https://apps.apple.com/us/app/virus-evolution-destroy-earth/id6444859117