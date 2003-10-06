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Реалізовані завдання:
Підключення смарт-контрактів
- підключення бази даних #mysql
Розробка унікального дизайну
- адаптивна вертика з використанням #react.js;
Інтеграція #web3