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Реалізовані завдання:

Підключення смарт-контрактів

- підключення бази даних #mysql

Розробка унікального дизайну

- адаптивна вертика з використанням #react.js;

Інтеграція #web3