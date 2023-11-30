Дмитрий - статьи.

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Принцип суперпозиции.

В физике и математике есть такая вещь – принцип суперпозиции, или принцип наложения. Он гласит, если кратенько – любой процесс можно разделить на составляющие. Это общий, основополагающий принцип. На нем основано все – от сердечного ритма вашего тела, до электричества в ваших розетках и всего, что на этом электричестве работает. Чтобы не грузить терминами приведу пару примеров – позитивные и негативные.

Позитивные примеры – салат, оркестр, симфония. Если вы вместо салата съедите отдельно по очереди помидорку, огурчик, лучек и капусточку, а потом запьете подсолнечным маслом – то принцип суперпозиции поймете сразу. Такая же история и с оркестром – слушать по очереди каждый инструмент глупо, гармония рождается только в слиянии. Но слияние это видно только наблюдателю - вам. А каждый инструмент играет отдельно. Ну как-то так.

Теперь негативный пример, с которым тоже все сталкивались - это проблемы. Точнее, одна проблема, но состоящая из нескольких, ведь по принципу суперпозиции ВСЁ можно разделить. А в этом случае даже нужно. Вот у вас в руках негатив от фото. Посмотрите на свет – можно же различить очертания объекта. Теперь наложите еще один негатив поверх – очертания уже видно хуже, картинки сливаются. Добавьте еще пять – шесть негативов и через эту прослойку уже света белого вам не видать. Так и с проблемой – чтобы ее решить, надо ее разделить и послойно решать – шаг за шагом, от простого к сложному. Корень не удалишь, пока не уберешь ветки – на то он и корень! Это как в той притче о прутиках и венике. По прутику все решается, а будешь ломать веник сразу – сломаешь жиСь и себе, и людям, а венику хоть бы хны. Чтобы привести более развернутый пример, придумал я историю. Она аллегорична и метафорична, но оооочччень полезна.

Садитесь ближе к огню, ребятушки, ночь тут длинная и холодная, а я вам историю поведаю поучительную. Значит, пришел один мужик домой. А дом его горит. Мало того – ограблен. Женщина его ушла, собака убита. И тут мужик вспомнил – быстро оно вспоминается, когда хата горит – что по беспечности двери он забывал закрывать, пожарную систему не проверял давно – халатность, а женщину свою уже неделю не видел – платье ее висит, значит, дома. А вот оно как все вышло …

Что ему делать? Вот в этот момент – что ему делать? Вариантов у него немного – бежать выяснять отношения с женщиной, искать бандитов или плюнуть на всё и в баре жаловаться на жиСь бармену. Если выбрать последний вариант – то уж лучше сразу к ближайшей канаве ползти и помирать, зря землю не топтать чтобы.

Но наш герой оказался не дурак, хоть и задним умом, и вспомнил, чему учился в универе – принцип наложения. Все можно разделить. Проблема была одна, но состояла из:

1. Пожар

2. Женщина

3. Воры

4. Собака

Набравшись духу, кинулся в огонь – тушить и спасать всё, что можно спасти. Кинься он бабу свою вертать – так останется еще лет 30 бомжом. А жиСь штука не милосердная и помирать в грязном углу от цирроза печени не очень приятно. Надо хату спасать. Вынес все, что можно спасти, огонь потушил. Так дыма наглотался, что зарекся курить на всю жиСь. Думает – к бабе пойти разобраться? Но так устал, что глупость в его голове тоже устала и понял – надо похоронить собаку. Это животное единственное, кто поступил по человечески – защищал до последнего. А он его и не любил-то в общем – собака тебе и собака. Похоронил он пса, как полагается. Впервые осознал, что такое друга потерять. Так стало ему стыдно, что выгорело внутри всё. Вот оно какое – адское пламя, геенна огненная – не сера то горит и не смола – совесть то выжигает мусор весь из души. И делает это быстро. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Морду вымыл и думать начал – как дальше-то жить. Надо-таки бабу вернуть! Тока кинулся к двери, а внутри застыл вопрос – А не делаю ли я херни? И мужик честно ответил себе – Делаю. Ведь с женщинами оно как – как с погодой – переменчивы они, но чертовски логичны. И если промок под дождем, то дождь в этом виноват меньше всего. Надо было в небо посмотреть, да думать наперед. А теперь что уже зонтиком махать – вымок уже до нитки, иди грейся. А у чего греться-то? Дом почти сгорел. Вокруг никого. Ведь мужик-то наш – проиграл, потерпел поражение. Нет, он не потерпевший и не жертва, просто он проиграл. В этой игре нет победителей, но проигравший есть всегда. Чем отличается победа от поражения? Поражение всегда одиноко, а у победы много родителей, фанатов и всего прочего. А у него даже собаки больше нет.

И ночь на дворе; и холодно так. Горько. И тут вспомнил мужик притчу из Библии – о соринке в чужом глазу и бревне в своем. Вот и ответ!!! Чем ему поможет чужой мусор в чужих-то глазах? Они потому и называются – чужие, что не свои.

Это как подхватить кашель, а подбегать с микстурой к людям и заставлять их пить лекарство. Чертовски нелогично, сам болен, а лечит других. Загибается и лечит.

Да и кого в этой жизни можно изменить? Себя только, да и то не шибко радикально, вот пример. Если хоШь летать, есть три варианта:

1. В окошко выйти – полетаешь, но недолго;

2. Попробовать отрастить крылья – ну там монастыри есть, оторвать у серафима-херувима крылья и попробовать себе приделать;

3. Или с небом связать свою жизнь – стать пилотом, стюардессой или часто путешествовать по работе или просто так.

Такие вот варианты. Каждый выбирает сам.

Вернемся к рассказу.

И начал он выдирать из глаз бревна. Не простая задача оказалась, но чувак был упорный. И через какое-то время набралась неплохая поленница – наш герой развел костерок и согрелся. Некоторые бревна были очень странно похожи на грабли – их он жег в первую очередь. Потому что разбросанные вокруг грабли обернутся бедой. И так костер разгорелся, что решил он и мосты посжигать. Мосты не к людям, нет. А в прошлую свою жиСь. Теперь там только боль и потери, а зачем ходить туда, где плохо? Надо туда, где хорошо. Сидел он так не один день и не два, много времени прошло. Из посуды да еды в доме осталось мало – пришлось учиться готовить и ценить даже те крохи, что остались. Всему надо было учится заново. И вот зима кончилась - кончилась ровно в тот момент, когда догорело последнее бревно, когда дотлевал последний мост в прошлое.

Возле кострища сидел уже совершенно другой человек. Более спокойный, более собранный и дисциплинированный. Не потому, что он этого хотел, и не потому, что герой, а потому, что жиСь заставила. Потому что больше всего ему хотелось жить, не замерзнуть, не умереть в голоду. А еще ему очень хотелось собаку, не лучше и не хуже той, что была. Друзей не сравнивают. А просто собаку. Самую простую. Чтобы было, ради чего просыпаться и кому готовить. Это все хорошо собрало до кучи нашего героя. А тут и весна подоспела. Вышел он из дому, а на пороге, кто бы вы думали – щенок! Да красивый какой, прибежал на запах от мяска, что готовил наш герой. Забрал он его домой, вымыл, накормил, всяких штучек надарил красивых. И никогда больше одного не оставлял. Еще он понял, что раз сам изменился, то и люди, его окружавшие, тоже изменились. Больше они ему ничего не должны, и сам он не должен. Мудаков, дом его разоривших, он нашел, они-то косвенно виноваты были, но качество жизни их после встречи с нашим героем заметно упало – мудаки же, что с ними еще делать? А как история с женщиной закончилась – то мне неведомо, давно дело было. Стар я стал, забываю все.

Такая вот история, ребятушки. Пойду я дровишек подкину, холодно становится, а вы - идите спать, Хрещеные. Моя-то поленница еще нескоро догорит; эх, как хорошо бревнышки пылают, жарко. До весны как раз хватит, а она сразу наступит, как дровишки-то кончатся...

Спокойной всем ночи.