Написание и редактирование статей и текстов.
Написание и редактирование статей и текстов. Пишу, как правило, на интересные мне самой темы: психология, астрология, гороскопы, натальные карты, позитивное воспитание детей, отношения между людьми, педагогика, русский язык и правописание, юридические документы и нормативные акты, ПТСР, военная тема, недвижимость. Умею чётко и грамотно структурировать информацию и формулировать свои мысли :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дмитрий - статьи.3 просмотра
- Димкина Казочка.3 просмотра
- Гражданским.2 просмотра
- Мобилизация: что взять с собой. Чек-лист.5 просмотров
- Вещи, забирающие женскую энергию.2 просмотра
- Война и мир.3 просмотра
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