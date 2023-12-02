Написание и редактирование статей и текстов.

Написание и редактирование статей и текстов. Пишу, как правило, на интересные мне самой темы: психология, астрология, гороскопы, натальные карты, позитивное воспитание детей, отношения между людьми, педагогика, русский язык и правописание, юридические документы и нормативные акты, ПТСР, военная тема, недвижимость. Умею чётко и грамотно структурировать информацию и формулировать свои мысли :)