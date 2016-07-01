Перечень необходимых для сделки с недвижимостью документов: чек-лист.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДАВЦОМ НА ЗАДАТОК/АВАНС/СДЕЛКУ.

1. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

(ОСНОВАНИЕ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ)

- договор дарения

- договор долевого участия (ДДУ)

- договор купли-продажи (ДКП)

- договор приватизации

- свидетельство о праве на наследство (по закону, по завещанию)

2. ПРАВОПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- свидетельство о праве собственности

- выписка из ЕГРН (после 01.07.2016 года)

3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ:

(ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТ КАЖДОГО ИЗ СОБСТВЕННИКОВ!!!!)

- паспорт

- СНИЛС

- свидетельство о рождении ребенка (если ребенок является собственником)

- свидетельство о браке

- свидетельство о разводе/разводах (и расписка от супруга о согласии продать недвижимость).

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ:

(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИБО ОДИН, ЛИБО ОБА ИЗ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ!!!!)

- технический паспорт

- кадастровый паспорт/план и документы на перепланировку (если перепланировка была).

ВАЖНО:

- справка БТИ + судебное решение

- раздел имущества + судебное решение

- выписка из ЕГРН - без срока давности; изготавливается 5 дней; в день сделки предоставляется в МФЦ ( не ранее чем трехдневная), в электронном виде(170 руб.) или бумажном виде(400 руб.)

- свидетельство о браке

- свидетельство о разводе необходимо, чтобы понять, куплена недвижимость в браке или нет; если недвижимость приобреталась в браке, потребуется расписка от супруга/супруги о его/её согласии на продажу недвижимости;

- техническая документация запрашивается, если сделка - с участием банков(ипотечная);

- при наличии детей-собственников – потребуется разрешение органов опеки (изготавливается до 2 месяцев);

- ПОКУПАТЕЛЮ при задатке необходимо иметь с собой паспорт (квартиру могут покупать иностранные граждане, земельный участок – только граждане РФ - уточнить у юриста!!!!)

-если сделка совершается при участии заемных средств банка (ипотечная сделка), на задатке ПОКУПАТЕЛЬ должен предоставить ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ БАНКА ОБ ОДОБРЕННОЙ ЗАЯВКЕ НА ИПОТЕКУ (смс-подтверждение/распечатку с одобрением ипотеки), в которой видно, в каком банке, какая сумма одобрена, на какой срок одобрена и когда одобрена (какой срок действительно одобрение от банка);

- в качестве дополнительного документа ПРОДАВЦУ на задатке/сделке может понадобиться СНИЛС;

- если сделка совершается с участием материнского капитала (или иных сертификатов), на задатке/сделке нужны сами оригиналы этих сертификатов и памятки к ним с указанием, на какую сумму сертификат выдан;

- если в стоимость объекта недвижимости входит стоимость мебели и техники, остающейся в квартире/доме при продаже, для составления ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ –ПРОДАЖИ необходим СПИСОК ДАННОЙ МЕБЕЛИ И ТЕХНИКИ (подробно, с конкретным перечислением мебели, техники, ее моделей, производителей, года выпуска и т.п.) – при продаже квартиры будет составлен АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ, по которому новый собственник примет от старого собственника всю переходящую вместе с квартирой/домом мебель и технику.

ПАМЯТКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКА.

- В случае изменения адреса прописки – сообщить об этом юристу;

- потребуется СНИЛС и документы-основания права собственности (договор купли-продажи, приватизации, свидетельство о наследстве, дарении);

- необходимы свидетельство о государственной регистрации или выписка из ЕГРН (после 01.07.2016 года);

- необходимы поквартирная карточка и лицевой счет (при выписке – взять с прописанными, после выписки – взять «чистые»);

- потребуется явка супруга/супруги к нотариусу и свидетельство о браке, паспорт супруга/супруги, если недвижимость приобреталась в браке (кроме дарения, наследства, приватизации); потребуется оформить согласие супруга/супруги на продажу;

- реквизиты универсального счета, открытого на имя продавца + карта

- технический или кадастровый паспорт/план из ЕГРН;

- прописать, будет ли устанавливаться ЗАЛОГ, и если да – потребуется ли его снятие после получения всех денег по сертификатам (материнскому капиталу);

- проверить и собрать отчетность по коммунальным платежам:

Платежи и квитанции по оплате ЖКУ за 2-3 месяца (для проверки отсутствия долгов по коммунальным платежам):

- ЭНЕРГОСБЫТ (+ фото электросчетчика + поверка)

- газ (+ фото показаний счетчика + поверка)

- водоканал (+ фото показаний счетчиков + поверка)

- капитальный ремонт

- теплосеть

- вывоз ТБО

- охрана интернет, антенна, домофон, консьерж и т.п.

В Управляющей компании взять копию лицевого счета и поквартирной карточки с указанием ВСЕХ ПРОПИСААНЫХ ЛИЦ в квартире/доме;

ВАЖНО: по закону долги по ЖКУ нельзя будет взыскать с нового собственника, а вот долги по оплате взносов на капитальный ремонт – можно (проверить, оплачен ли капремонт в обязательном порядке; счета по ЖКУ могут быть и не оплачены – это не препятствует продаже квартиры).