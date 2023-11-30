Мобилизация: что взять с собой. Чек-лист.
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МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ.
1. МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ. ЧЕК-ЛИСТ ОТ «ПОЗЫВНОЙ «ИСТОРИК» ЗСУ.
«ПОБЕДЫ ДОСТИГАЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТОМ И ВЫУЧКОЙ»
- аптечка
- каремат-сидушка на резинке («поджопник») + баллистическая вставка
- каремат для сна (толстый, скручивающийся в рулон – для пункта отдыха/тыла)
- каремат, сложенный гармошкой (на выходы)
- спальный мешок (обычный и на минусовую температуру), с компрессионными мешками
- чехол для спального мешка, не пропускающий влагу (Гортекс)
- несколько пар носков/трекинговые носки
- сменное белье
- средства базовой гигиены (зубная паста, зубная щетка, мыло, станок для бритья и т.п.)
- наколенники (хотя бы один – на «рабочую» ногу)
- рюкзак на 25-30л с жёсткой спинкой и широкими лямками (штурмовой)
- крепкий большой баул с удобными ручками – для вещей/рюкзак на 50л вещевой
- рюкзак на 36л
- мешок тряпичный (для сброса)
- подсумки (грамотно разместить на снаряжении)
- много крепких полиэтиленовых пакетов для бытовых нужд
- очки защитные противоосколочные/баллистические очки хорошего производителя с прозрачной линзой
- РПС (ременно-плечевая система) и баллистический пакет
- бронежилет и кевлар (желательно камуфлированный)
- средства индивидуальной бронезащиты (бронеплиты, бронежилет, плитоноска, бронезащита паха, бронезащита шеи, защита боков, плеч); закрыть низ спины, поясницу( кевларовый камербанд)
- кевларовая каска/шлем (сертифицированный кевларовый)
- рации
- монокуляр
- дальномер
- коллиматоры
- часы механические (не электронные)
- компас
- ножи (консервный+раскладной+боевой)
- балаклава, бафф
- баллистическая маска на лицо
- антифог/антизапотеватель для очков
- наушники/активные наушники
- противогаз
- диэлектрический щуп
- одежда (бомбер, куртка-парка, штаны, тёплые штаны, термобелье – на лето и зиму; флисовые кофта и шапка)
- обувь (хорошие ботинки на мембране, 2 пары на смену; кроссовки)
- вкладыши влаговпитывающие в обувь
- сапёрная лопатка – ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
- кирка
- топорик
Хорошо заранее подготовиться, чётко понимая, что вам нужно взять, чтобы повысить шансы на выживание.
Пролечите все хронические заболевания и зубы.
Не относиться халатно к подготовке – максимально просмотреть специализированные видео на youtube, на тематических сайтах по следующим темам:
- МЕДИЦИНА базовая тактическая
- оборудование инженерных сооружений
- основы топографии
- что взять с собой
- тактика и индивидуальная подготовка солдата
- управление коптерами (БПЛА), техника безопасности при их использовании
- основы маскировки
- устройство ВОПа (взрывоопасного предмета) /базовая теоретическая информация про растяжки/нажимные мины
- эффективная дальность основных средств поражения
- тактика действий малыми подразделениями/работа тройками/четвёрками
- взвод в обороне/взвод в наступлении
- изучение реального опыта и тактики врага
- долговременная огневая точка (ДОТ), её оборудование.
2. МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ. ЧЕК-ЛИСТ ОТ КАНАЛА СПЕЦКУРС И «ТЕРМИНАТОРА». МО РФ.
«НИКОГДА НЕ СВЕТИТЕ ЛИЦО И ПОЗИЦИИ».
«В АРМИИ ВЫ НЕ ЧЕЛОВЕК, А «БОЕВАЯ ЕДИНИЦА»».
- термобельё влагоотводящее (по комплекту – зимнее и летнее)
- термоноски и обычные носки хорошего качества + армейские портянки
- хорошая обувь – 2 пары (одни сушатся, другие на вас)
- наколенники и налокотники (две пары, лучше уже вставленные в форму)
- два комплекта камуфляжной формы (под задачи)
- два комплекта маскировочных костюмов + «леший»
ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПОДОГНАНА ПО РАЗМЕРУ!
- тактические перчатки хорошего качества - две пары
- балаклава – две пары
- тактические противоосколочные очки – две штуки
- тактический пояс с лямками и капами, спереди прикрепить карабин (бегунок заранее открутить) + карабины (один – на спине, один- на груди, третий – закрепить на поясе)
- 10 метров хорошей альпинистской верёвки (на каждом ее конце закрепить два плотных карабина; желательно брать верёвку черного/зелёного цвета; на каждых 30 см верёвки завязать узлы – так легче подтягивать);
- «кошка» на каждого бойца (поставить на карабин и прикрепить на верёвку)
- бронежилет с кевларом, бронепластинами, капами (защита паха, защита шеи, защита бедер, голеней и предплечий, защита плеч; тактический пояс, «нажопник»)
- шлем хороший противоосколочный
- наушники (актив/пассив)
- набор белья (носки+ трусы – пар по 10)
- две сумки сброса – справа и слева
- подсумки под магазины/пулемётные короба (открытые подсумки и закрытые)
ПОДАВАТЕЛЕМ ПАТРОНА ВНИЗ!
- подсумок под инженерное оборудование (чёрная изолента, чёрная леска, дополнительные кольца, тёмного цвета проволока, маленький хорошо заточенный складной нож и т.п.)
- подсумок под верёвку
- два подсумка под гранаты (справа и слева)
- булавки среднего размера (крепкие, хорошего качества – 5-10 штук)
- иголка + нитки
АПТЕЧКА ДЛЯ КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ СТАНДАРТНО НА ОДНОМ МЕСТЕ У ВСЕХ БОЙЦОВ! ОДИН ТУРНИКЕТ/ЖГУТ РАЗМЕСТИТЬ НА ОДЕЖДЕ В МЕСТЕ, ДОСТУПНОМ С ОБЕИХ РУК. ПОМОЩЬ РАНЕНОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ СОДЕРЖИМЫМ ИЗ ЕГО АПТЕЧКИ, ПОМОЩЬ СЕБЕ – СОДЕРЖИМЫМ СВОЕЙ АПТЕЧКИ.
- АПТЕЧКА первого эшелона (жгут/турникет + индивидуальный перевязочный пакет (ИПП))
- АПТЕЧКА второго эшелона (бинты, эластичные бинты, пластырь, жгуты, турникеты, ножницы (лучше закрепить на верёвке и разместить на одежде), термоодеяло, пластырь при пневмотораксе, обезбол, две салфетки с гемостатиком)
- АПТЕЧКА третьего эшелона (система для капельницы, катетер, натрий хлорид раствор, шприцы 10мл, жгут Эсмарха, набор ампул для противошоковых мероприятий, перчатки стерильные медицинские одноразовые)
КАТЕТЕР+ШПРИЦ+НАБОР АМПУЛ+ГРУША С НАТРИЙ-ХЛОРИДОМ
-АПТЕЧКА в рюкзаке (личные лекарства, средства гигиены, разогревающие мази, таблетки от температуры, боли и т.п.)
- газовая горилка + баллон к ней
- каремат/коврик для сна, который не обсыпается и не крошится (лучше цвета оливы)
- спальный мешок (хороший, для минусовых температур)
- машинка для стрижки волос (маленькая)
- саперная лопатка (маленькая, хорошего качества)
- нож хорошего качества (черный, лезвия острые с двух сторон)
- часы механические БЕЗ БЛЕСКА СТЕКЛА
- хороший компас
- хорошие медицинские ножницы (черные, зафиксировать на веревке/шнуре на одежде)
- маркер (для нанесения надписей и времени постановки жгута – закрепить на одежде)
- рюкзак/баул для одежды
Важно следить за языком, не шутить о национальностях и вере – контингент разный, ваших шуток могут не понять; держаться здравой компании, близких вам по духу и интересам людей, жить дружно, не бухать и не наркоманить; не брать чужие вещи без спроса, но и свои не отдавать;
3. МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ. ЧЕК-ЛИСТ ОТ КАНАЛА NVP73. МО РФ.
БЫТОВЫЕ ВЕЩИ.
«ЛЮБАЯ ВОЙНА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЫТ. НО В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ»
- сигареты + зажигалки + спички – несколько упаковок
(некурящие смогут обменивать их на что-либо нужное)
- спички (лучше охотничьи) + сухое горючее – ДЕРЖАТЬ ПОСТОЯННО СУХИМИ
- соль, сахар, чай
- трусы и носки – по несколько пар
- средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, мыло, станок для бритья - желательно по несколько штук)
- крем/тальк от опрелостей, потертостей
- ручки, карандаши, блокнот, карты – и пару водонепроницаемых пакетов для них
- часы
- очки для защиты глаз
- нож – маленький раскладной – для хозяйственных нужд
- маникюрные ножницы
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ кружка и ложка
- 2 комплекта шнурков
- носовые платки – несколько
- иголка и нитки
- фонарь
- медицина/аптечка первой помощи (жгут и ИПП)
- АПТЕЧКА АИ – при лучевой болезни и отравлении боевыми отравляющими веществами – ликвидация первых симптомов
- аптечка в рюкзаке –
- перекись водорода
- хлоргексидин (остановка и обеззараживание кровотечений)
- лейкопластырь (пластины и рулон)
- йод/зеленка
- фломастер/маркер
- банеоцин
- анальгин/найз/кетанов/кеторол
- парацетамол/ринза
- активированный уголь
- бинты – несколько штук
- эластичные бинты
- папазол/эгилок
- ренни-экспресс
- панкреатин
- лопедиум/лоперамид
- азитромицин/сумамед
- капли для носа
- спрей для горла
ВСЕ ТАБЛЕТКИ АПТЕЧКИ УПАКОВАТЬ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОДСУМОК.