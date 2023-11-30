МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ.

1. МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ. ЧЕК-ЛИСТ ОТ «ПОЗЫВНОЙ «ИСТОРИК» ЗСУ.

«ПОБЕДЫ ДОСТИГАЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТОМ И ВЫУЧКОЙ»

- аптечка

- каремат-сидушка на резинке («поджопник») + баллистическая вставка

- каремат для сна (толстый, скручивающийся в рулон – для пункта отдыха/тыла)

- каремат, сложенный гармошкой (на выходы)

- спальный мешок (обычный и на минусовую температуру), с компрессионными мешками

- чехол для спального мешка, не пропускающий влагу (Гортекс)

- несколько пар носков/трекинговые носки

- сменное белье

- средства базовой гигиены (зубная паста, зубная щетка, мыло, станок для бритья и т.п.)

- наколенники (хотя бы один – на «рабочую» ногу)

- рюкзак на 25-30л с жёсткой спинкой и широкими лямками (штурмовой)

- крепкий большой баул с удобными ручками – для вещей/рюкзак на 50л вещевой

- рюкзак на 36л

- мешок тряпичный (для сброса)

- подсумки (грамотно разместить на снаряжении)

- много крепких полиэтиленовых пакетов для бытовых нужд

- очки защитные противоосколочные/баллистические очки хорошего производителя с прозрачной линзой

- РПС (ременно-плечевая система) и баллистический пакет

- бронежилет и кевлар (желательно камуфлированный)

- средства индивидуальной бронезащиты (бронеплиты, бронежилет, плитоноска, бронезащита паха, бронезащита шеи, защита боков, плеч); закрыть низ спины, поясницу( кевларовый камербанд)

- кевларовая каска/шлем (сертифицированный кевларовый)

- рации

- монокуляр

- дальномер

- коллиматоры

- часы механические (не электронные)

- компас

- ножи (консервный+раскладной+боевой)

- балаклава, бафф

- баллистическая маска на лицо

- антифог/антизапотеватель для очков

- наушники/активные наушники

- противогаз

- диэлектрический щуп

- одежда (бомбер, куртка-парка, штаны, тёплые штаны, термобелье – на лето и зиму; флисовые кофта и шапка)

- обувь (хорошие ботинки на мембране, 2 пары на смену; кроссовки)

- вкладыши влаговпитывающие в обувь

- сапёрная лопатка – ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

- кирка

- топорик

Хорошо заранее подготовиться, чётко понимая, что вам нужно взять, чтобы повысить шансы на выживание.

Пролечите все хронические заболевания и зубы.

Не относиться халатно к подготовке – максимально просмотреть специализированные видео на youtube, на тематических сайтах по следующим темам:

- МЕДИЦИНА базовая тактическая

- оборудование инженерных сооружений

- основы топографии

- что взять с собой

- тактика и индивидуальная подготовка солдата

- управление коптерами (БПЛА), техника безопасности при их использовании

- основы маскировки

- устройство ВОПа (взрывоопасного предмета) /базовая теоретическая информация про растяжки/нажимные мины

- эффективная дальность основных средств поражения

- тактика действий малыми подразделениями/работа тройками/четвёрками

- взвод в обороне/взвод в наступлении

- изучение реального опыта и тактики врага

- долговременная огневая точка (ДОТ), её оборудование.

2. МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ. ЧЕК-ЛИСТ ОТ КАНАЛА СПЕЦКУРС И «ТЕРМИНАТОРА». МО РФ.

«НИКОГДА НЕ СВЕТИТЕ ЛИЦО И ПОЗИЦИИ».

«В АРМИИ ВЫ НЕ ЧЕЛОВЕК, А «БОЕВАЯ ЕДИНИЦА»».

- термобельё влагоотводящее (по комплекту – зимнее и летнее)

- термоноски и обычные носки хорошего качества + армейские портянки

- хорошая обувь – 2 пары (одни сушатся, другие на вас)

- наколенники и налокотники (две пары, лучше уже вставленные в форму)

- два комплекта камуфляжной формы (под задачи)

- два комплекта маскировочных костюмов + «леший»

ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПОДОГНАНА ПО РАЗМЕРУ!

- тактические перчатки хорошего качества - две пары

- балаклава – две пары

- тактические противоосколочные очки – две штуки

- тактический пояс с лямками и капами, спереди прикрепить карабин (бегунок заранее открутить) + карабины (один – на спине, один- на груди, третий – закрепить на поясе)

- 10 метров хорошей альпинистской верёвки (на каждом ее конце закрепить два плотных карабина; желательно брать верёвку черного/зелёного цвета; на каждых 30 см верёвки завязать узлы – так легче подтягивать);

- «кошка» на каждого бойца (поставить на карабин и прикрепить на верёвку)

- бронежилет с кевларом, бронепластинами, капами (защита паха, защита шеи, защита бедер, голеней и предплечий, защита плеч; тактический пояс, «нажопник»)

- шлем хороший противоосколочный

- наушники (актив/пассив)

- набор белья (носки+ трусы – пар по 10)

- две сумки сброса – справа и слева

- подсумки под магазины/пулемётные короба (открытые подсумки и закрытые)

ПОДАВАТЕЛЕМ ПАТРОНА ВНИЗ!

- подсумок под инженерное оборудование (чёрная изолента, чёрная леска, дополнительные кольца, тёмного цвета проволока, маленький хорошо заточенный складной нож и т.п.)

- подсумок под верёвку

- два подсумка под гранаты (справа и слева)

- булавки среднего размера (крепкие, хорошего качества – 5-10 штук)

- иголка + нитки

АПТЕЧКА ДЛЯ КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ СТАНДАРТНО НА ОДНОМ МЕСТЕ У ВСЕХ БОЙЦОВ! ОДИН ТУРНИКЕТ/ЖГУТ РАЗМЕСТИТЬ НА ОДЕЖДЕ В МЕСТЕ, ДОСТУПНОМ С ОБЕИХ РУК. ПОМОЩЬ РАНЕНОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ СОДЕРЖИМЫМ ИЗ ЕГО АПТЕЧКИ, ПОМОЩЬ СЕБЕ – СОДЕРЖИМЫМ СВОЕЙ АПТЕЧКИ.

- АПТЕЧКА первого эшелона (жгут/турникет + индивидуальный перевязочный пакет (ИПП))

- АПТЕЧКА второго эшелона (бинты, эластичные бинты, пластырь, жгуты, турникеты, ножницы (лучше закрепить на верёвке и разместить на одежде), термоодеяло, пластырь при пневмотораксе, обезбол, две салфетки с гемостатиком)

- АПТЕЧКА третьего эшелона (система для капельницы, катетер, натрий хлорид раствор, шприцы 10мл, жгут Эсмарха, набор ампул для противошоковых мероприятий, перчатки стерильные медицинские одноразовые)

КАТЕТЕР+ШПРИЦ+НАБОР АМПУЛ+ГРУША С НАТРИЙ-ХЛОРИДОМ

-АПТЕЧКА в рюкзаке (личные лекарства, средства гигиены, разогревающие мази, таблетки от температуры, боли и т.п.)

- газовая горилка + баллон к ней

- каремат/коврик для сна, который не обсыпается и не крошится (лучше цвета оливы)

- спальный мешок (хороший, для минусовых температур)

- машинка для стрижки волос (маленькая)

- саперная лопатка (маленькая, хорошего качества)

- нож хорошего качества (черный, лезвия острые с двух сторон)

- часы механические БЕЗ БЛЕСКА СТЕКЛА

- хороший компас

- хорошие медицинские ножницы (черные, зафиксировать на веревке/шнуре на одежде)

- маркер (для нанесения надписей и времени постановки жгута – закрепить на одежде)

- рюкзак/баул для одежды

Важно следить за языком, не шутить о национальностях и вере – контингент разный, ваших шуток могут не понять; держаться здравой компании, близких вам по духу и интересам людей, жить дружно, не бухать и не наркоманить; не брать чужие вещи без спроса, но и свои не отдавать;

3. МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ. ЧЕК-ЛИСТ ОТ КАНАЛА NVP73. МО РФ.

БЫТОВЫЕ ВЕЩИ.

«ЛЮБАЯ ВОЙНА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЫТ. НО В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ»

- сигареты + зажигалки + спички – несколько упаковок

(некурящие смогут обменивать их на что-либо нужное)

- спички (лучше охотничьи) + сухое горючее – ДЕРЖАТЬ ПОСТОЯННО СУХИМИ

- соль, сахар, чай

- трусы и носки – по несколько пар

- средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, мыло, станок для бритья - желательно по несколько штук)

- крем/тальк от опрелостей, потертостей

- ручки, карандаши, блокнот, карты – и пару водонепроницаемых пакетов для них

- часы

- очки для защиты глаз

- нож – маленький раскладной – для хозяйственных нужд

- маникюрные ножницы

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ кружка и ложка

- 2 комплекта шнурков

- носовые платки – несколько

- иголка и нитки

- фонарь

- медицина/аптечка первой помощи (жгут и ИПП)

- АПТЕЧКА АИ – при лучевой болезни и отравлении боевыми отравляющими веществами – ликвидация первых симптомов

- аптечка в рюкзаке –

- перекись водорода

- хлоргексидин (остановка и обеззараживание кровотечений)

- лейкопластырь (пластины и рулон)

- йод/зеленка

- фломастер/маркер

- банеоцин

- анальгин/найз/кетанов/кеторол

- парацетамол/ринза

- активированный уголь

- бинты – несколько штук

- эластичные бинты

- папазол/эгилок

- ренни-экспресс

- панкреатин

- лопедиум/лоперамид

- азитромицин/сумамед

- капли для носа

- спрей для горла

ВСЕ ТАБЛЕТКИ АПТЕЧКИ УПАКОВАТЬ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОДСУМОК.