Гражданским.
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"Напишу російською, бо тема досить важка, українською не зможу точно передати думку.
Тезисно.
Военный врач прежде всего ВОЕННЫЙ, и только потом врач.
Военный психолог прежде всего ВОЕННЫЙ, и уже после - психолог.
Волонтеры, конечно, молодцы, но им не хватает знания мат части и организованности.
Чтобы понять, как общаться с военными после, гражданский должен понять, как работает психика военного сейчас.
Жизнь военного ему не принадлежит.
Военный не герой, а человек, скорее всего навсегда покалеченный человек.
Это не повод для жалости.
Вряд ли гражданский сможет понять отношение солдата к жизни и смерти.
Своей и чужой.
Одно из болевых мест солдата - время.
Мы не живём будущим, как обычные люди.
Так как срока у войны нет.
Слова поддержки типа:
Подожди, все наладится!
В будущем мы увидимся!
Потерпи, все пройдет!
Полная херня. Абсолютная.
Никогда не используйте это в качестве поддержки.
Потому что время ВСЕГДА работает против нас.
Вчера у меня был друг, сегодня его убили.
Вчера были силы - сегодня покинули.
У нас есть здесь и сейчас.
Также не работают вещи типа - вы герои!
Вы сильные и так далее.
Это тупое навешивание ярлыков.
К примеру, о плачущем в метро солдате - со стороны может показаться, что человек слаб, но на самом деле в его сознании идёт битва за его же собственную жизнь, и он сейчас на пике своей силы.
Не вам, гражданские, вешать на нас ярлыки.
Каждый солдат понимает, что он расходный материал.
Так же мы относимся ко всему вокруг; и гражданским тоже.
У нас своя мораль, и лучше вам ее не знать.
Как общаться с военным?
Искренне.
Мы очень хорошо чувствуем враньё, после полугода на войне умеешь читать мысли.
Надо дать выговориться.
НЕ НАДО СТРОИТЬ ИЗ СЕБЯ БОЛЬШИХ ЗНАТОКОВ и оперировать военными терминами.
Где бывал?
Что видел, какие интересные штуки в руках держал. Как был устроен быт, какие зверушки попадались.
Какие смешные позывные знает.
И так далее.
В случае стресса - управление на дыхание, глубокий вдох и выдох.
Несколько раз.
В заключение - между нашими мирами пропасть.
Не значит, что кто то лучше или хуже; значит то, что мы разные.
Надо понимать неприятную вещь - Украина так и не перешла на военные рельсы ни экономически, ни психологически.
Война переходит в локальный конфликт части областей.
Я не вижу очередей в военкоматы, не вижу особо мотивированного пополнения, зато вижу полные клубы и веселье.
И когда война закончится, в вашем мире будет много чужих.
Много раненных физически и психически людей, которые часто будут задавать себе вопрос - ради чего они воевали?
П.С. особенно неприятно слушать оправдания - ну я бы пошел, но...
Ну я бы мужа отпустила, но ...
У меня в батарее бойцы 50+ служат.
И сколько надо будут служить."