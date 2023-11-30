"Напишу російською, бо тема досить важка, українською не зможу точно передати думку.

Тезисно.

Военный врач прежде всего ВОЕННЫЙ, и только потом врач.

Военный психолог прежде всего ВОЕННЫЙ, и уже после - психолог.

Волонтеры, конечно, молодцы, но им не хватает знания мат части и организованности.

Чтобы понять, как общаться с военными после, гражданский должен понять, как работает психика военного сейчас.

Жизнь военного ему не принадлежит.

Военный не герой, а человек, скорее всего навсегда покалеченный человек.

Это не повод для жалости.

Вряд ли гражданский сможет понять отношение солдата к жизни и смерти.

Своей и чужой.

Одно из болевых мест солдата - время.

Мы не живём будущим, как обычные люди.

Так как срока у войны нет.

Слова поддержки типа:

Подожди, все наладится!

В будущем мы увидимся!

Потерпи, все пройдет!

Полная херня. Абсолютная.

Никогда не используйте это в качестве поддержки.

Потому что время ВСЕГДА работает против нас.

Вчера у меня был друг, сегодня его убили.

Вчера были силы - сегодня покинули.

У нас есть здесь и сейчас.

Также не работают вещи типа - вы герои!

Вы сильные и так далее.

Это тупое навешивание ярлыков.

К примеру, о плачущем в метро солдате - со стороны может показаться, что человек слаб, но на самом деле в его сознании идёт битва за его же собственную жизнь, и он сейчас на пике своей силы.

Не вам, гражданские, вешать на нас ярлыки.

Каждый солдат понимает, что он расходный материал.

Так же мы относимся ко всему вокруг; и гражданским тоже.

У нас своя мораль, и лучше вам ее не знать.

Как общаться с военным?

Искренне.

Мы очень хорошо чувствуем враньё, после полугода на войне умеешь читать мысли.

Надо дать выговориться.

НЕ НАДО СТРОИТЬ ИЗ СЕБЯ БОЛЬШИХ ЗНАТОКОВ и оперировать военными терминами.

Где бывал?

Что видел, какие интересные штуки в руках держал. Как был устроен быт, какие зверушки попадались.

Какие смешные позывные знает.

И так далее.

В случае стресса - управление на дыхание, глубокий вдох и выдох.

Несколько раз.

В заключение - между нашими мирами пропасть.

Не значит, что кто то лучше или хуже; значит то, что мы разные.

Надо понимать неприятную вещь - Украина так и не перешла на военные рельсы ни экономически, ни психологически.

Война переходит в локальный конфликт части областей.

Я не вижу очередей в военкоматы, не вижу особо мотивированного пополнения, зато вижу полные клубы и веселье.

И когда война закончится, в вашем мире будет много чужих.

Много раненных физически и психически людей, которые часто будут задавать себе вопрос - ради чего они воевали?

П.С. особенно неприятно слушать оправдания - ну я бы пошел, но...

Ну я бы мужа отпустила, но ...

У меня в батарее бойцы 50+ служат.

И сколько надо будут служить."