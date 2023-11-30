ВОЙНА И МИР.

Она уже давно не задаёт вопрос "Кто виноват?". Она спрашивает "Что делать?". Смотрит на фотографию этого мужчины, почти ей не знакомого - они всего-навсего когда-то родились в одной стране примерно в одно время, а теперь случайно познакомились в интернете... Теперь это уже не одна страна. И эти две страны воюют почти два года. Говорят на одном языке зачастую. Но общего языка не находят. Потому что кто-то в очередной раз решил, что можно взять силой. Что прав тот, кто сильнее. Кто больше и наглее. Одни защищают свой дом. Другие ищут бесконечные оправдания и причины своего подлого поступка. Зачастую находят. В глубине души все всё понимают. Признать сложно. Исправить уже невозможно.

Что делать ей? Плакать нет смысла - против жестокости слёзы не особо помогают... Изменить окружающих людей практически невозможно - многие просто упиваются ненавистью ко всему, что не похоже на них самих; другие который год пребывают в депрессии - ибо от безвыходности рано или поздно опускаются руки. Можно годами стучаться головой о стену равнодушия, хамства и беззакония, но от этого хуже лишь тебе самому...

Да, можно молиться. Насколько это умеет делать атеист, выросший в стране, где им, детям, вбивали, что бога нет... Потом все быстро перестроились - настроили храмов и обвешались крестами. Она не обвешалась. Потому что не умеет лицемерить и подстраиваться. Но за него молится. И за тех, кто взял оружие, чтобы защитить свой дом и семью от врага - потому что так должен поступать МУЖЧИНА. ОНА каждый день читает похоронки. Вопрос времени, когда... Это самое страшное. Она прекрасно понимает. Что она будет делать, когда увидит похоронку на НЕГО? Сегодня его ранило, потому что она плохо молилась? Или спасло то, что ОНА молилась за НЕГО? Как жить дальше, если однажды её неумелых молитв будет недостаточно против миллиона ракет... Как потом жить с чувством вины. Что делать? Если ничего не делать, в любой момент может стать поздно... Напротив сидит мальчишка с огромными серо-голубыми глазками, обнимает и говорит МАМОЧКА, Я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Она смотрит на него и думает, как остановить эту чуму, ведь через 10 лет эта чума потянется своими кровавыми лапами уже за ним...

У неё пока нет ответа на этот вопрос.

Она будет молиться за НЕГО каждый день, в надежде, что ОН однажды победит ЗЛО... Она достаточно хорошо уже знает этот мир, чтобы не верить в сказки. Но миллиарды людей верят в бога - так почему ОНА не может верить в то, что однажды ОН победит ЗЛО, и вернётся домой живым...

Посвящается С.В.