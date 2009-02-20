Фурнитура
Редактирование и Корректура
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15 лет назад
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Фурнитура - это комплект всевозможных деталей и механизмов, служащих для функционирования окон, обеспечивая плотность прилегания створки к раме. Ее назначение – это открывание окна в различных вариантах: от режима летнего распахивания до зимнего проветривания. Но на этом ее возможности не заканчиваются.
Фурнитура.doc
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