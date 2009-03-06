Я тот кто тебе нужен

Не буду много и долго о себе говорить. Пишу работы на следующие темы:

- все про бизнес (есть свой магазин, преподаю в институте бизнес-план, независимый аналитик бизнес-инкубатора)

- все про музыку (профессиональный скрипач, автор песен и лидер группы Эпизод, солист театра Росичи)

- все по психологии ( имею нестандартный подход и решение в любой ситуации)

- да вообще все что угодно могу написать!!!

Занимаюсь дизайном наружной рекламы, разработкой логотипов и слоганов по государственному заказу.

Пишу на заказ дипломные и курсовые работы.

Зачем мне это нужно? Каждый человек должен оставить после себя след, а я хочу оставить протоптанную тропинку

Переводы на

- английский,

- индийский,

- урду,

- шриланкский,

- арабский,

- итальянский и наоборот...

10 лет жил в Англии - проблем с переводом не будет. Обращайтесь