Нужен материал
Не буду много и долго о себе говорить. Пишу работы на следующие темы:
- все про бизнес (есть свой магазин, преподаю в институте бизнес-план, независимый аналитик бизнес-инкубатора)
- все про музыку (профессиональный скрипач, автор песен и лидер группы Эпизод, солист театра Росичи)
- все по психологии ( имею нестандартный подход и решение в любой ситуации)
- да вообще все что угодно могу написать!!!
Занимаюсь дизайном наружной рекламы, разработкой логотипов и слоганов по государственному заказу.
Пишу на заказ дипломные и курсовые работы.
Зачем мне это нужно? Каждый человек должен оставить после себя след, а я хочу оставить протоптанную тропинку
Переводы на
- английский,
- индийский,
- урду,
- шриланкский,
- арабский,
- итальянский и наоборот...
10 лет жил в Англии - проблем с переводом не будет. Обращайтесь
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