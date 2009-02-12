Найди 10 отличий
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15 лет назад
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Кто-то заботливый поделил мир на мальчиков и девочек. От имени всего земного населения хочется сказать ему огромное спасибо! Модель "инь и ян" - лучший формат нашего существова¬ния, кто бы что ни говорил. Между нами миллионы отличий! На десяти из них остановимся подробнее.
Найди 10 отличий.doc
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