Найди 10 отличий

Кто-то заботливый поделил мир на мальчиков и девочек. От имени всего земного населения хочется сказать ему огромное спасибо! Модель "инь и ян" - лучший формат нашего существова¬ния, кто бы что ни говорил. Между нами миллионы отличий! На десяти из них остановимся подробнее.