23 причины его отказа

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15 лет назад
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Как хорошо быть причастным к миру современных мужчин! Но тут есть свои нюансы. Равноправие - это не только когда твоя девушка водит КамАЗ или руководит толпой офисных ковбоев, а в постели командует "На старт, внимание, марш!". Равноправие, если уж по-честному, может обернуться странными сюрпризами и для нее тоже. Например, на слове "марш" мы можем сказать что-то вроде "у меня голова болит". Упс. Теперь очередь твоей девушки отгадывать, что означает эта таинственная фраза. Именно для тебя, дорогая читательница, мы привели 23 причины его отказа.

23 причины его отказа.doc
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