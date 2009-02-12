Как хорошо быть причастным к миру современных мужчин! Но тут есть свои нюансы. Равноправие - это не только когда твоя девушка водит КамАЗ или руководит толпой офисных ковбоев, а в постели командует "На старт, внимание, марш!". Равноправие, если уж по-честному, может обернуться странными сюрпризами и для нее тоже. Например, на слове "марш" мы можем сказать что-то вроде "у меня голова болит". Упс. Теперь очередь твоей девушки отгадывать, что означает эта таинственная фраза. Именно для тебя, дорогая читательница, мы привели 23 причины его отказа.