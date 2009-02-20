Окна и двери

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Добавлена
15 лет назад
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На сегодняшний день окна и двери можно собрать как конструктор, при этом удовлетворить требования любого заказчика. Это совершенный и функциональный товар, являющийся сложным промышленным продуктом, состоящий из большого числа комплектующих.

Окна и двери.doc
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