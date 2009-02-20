Вынос балкона
Редактирование и Корректура
Добавлена309 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Давайте сначала определимся, зачем вам нужен вынос балкона? Либо у Вас ну очень мало места в квартире, либо Ваш балкон очень маленький, либо у Вашего соседа есть вынос на балконе.
Вынос балкона.doc
28 КБ