15 признаний в день (Святого Валентина)
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15 лет назад
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В любви необходимо признаваться всегда, тем более в День святого Валентина. Ты можешь подарить мягкую игрушку и шарик в виде сердца. Но это слишком банально, согласись? Сделай что-нибудь неожиданное! У тебя еще есть время над этим подумать. Например, ты можешь…