15 признаний в день (Святого Валентина)

В любви необходимо признаваться всегда, тем более в День святого Валентина. Ты можешь подарить мягкую игрушку и шарик в виде сердца. Но это слишком банально, согласись? Сделай что-нибудь неожиданное! У тебя еще есть время над этим подумать. Например, ты можешь…