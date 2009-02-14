Покупка и продажа недвижимости в Германии

По сравнению с США и Великобританией, немецкий рынок недвижимости недооценен. Предпочтение отдается аренде, что делает долгосрочные инвестиции привлекательными для покупателей, которые хотят жить за счет поступлений от арендной платы. Инвестиции, однако, долгосрочные, поскольку по немецкому закону любая собственность, проданная в течение 10 лет, облагается 15-процентным налогом от капитальной стоимости.

Собственность может показаться дешевой, особенно в Берлине, но прежде чем заняться инвестированием, нужно прежде рассмотреть дополнительные вовлеченные затраты.

Эта статья дает краткий обзор купле-продаже собственности, и основ налогообложения, для граждан, которые хотят приобрести недвижимость в Германии.