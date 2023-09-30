Набор текста
Редактирование и Корректура
Добавлена32 просмотра
3 месяца назад
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Уверенный пользователь офисных программ, как MS Word, MS Excel, MS Power Point. Быстро могу набирать текст в WORD. Так же занимаюсь переводом.
Высшее образование
Качества:
- быстрая скорость
- ответственность
- внимательность
- оперативность