Набор текста

Редактирование и Корректура
Добавлена
3 месяца назад
32 просмотра
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Уверенный пользователь офисных программ, как MS Word, MS Excel, MS Power Point. Быстро могу набирать текст в WORD. Так же занимаюсь переводом.

Высшее образование

Качества:

- быстрая скорость

- ответственность

- внимательность

- оперативность