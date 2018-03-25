Написание книги "Ваше здоровье начинается с утра"
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6 лет назад
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Было необходимо написать небольшую книжку про оздоровительные практики, которые необходимо выполнять с утра. Некоторые материалы предоставлял заказчик, некоторые искала сама. Впоследствии она была переведена на английский и выдавалась в качестве бонуса тем клиентам, которые покупали один из товаров заказчика, выставленных на Амазоне. К вашему внимаю начало этой книги.
Введение.doc
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