Написание книги "Ваше здоровье начинается с утра"

Было необходимо написать небольшую книжку про оздоровительные практики, которые необходимо выполнять с утра. Некоторые материалы предоставлял заказчик, некоторые искала сама. Впоследствии она была переведена на английский и выдавалась в качестве бонуса тем клиентам, которые покупали один из товаров заказчика, выставленных на Амазоне. К вашему внимаю начало этой книги.