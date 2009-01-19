Пользовательское соглашение (часть)

Редактирование и Корректура
Добавлена
15 лет назад
259 просмотров
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Перевод на внятный русский язык соглашения между пользователем и администрацией сайта без потери юридического смысла документа. Выполнялось по собственной инициативе для одного из проектов данного сайта в качестве проверки сил. Вот теперь есть образец...

Пользовательское соглашение (часть).doc
38 КБ