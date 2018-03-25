Редактирование книги Пшеничного Рак - перезагрузка
Добавлена377 просмотров
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редактирование книги Федора Пшеничного "Рак - перезагрузка" и адаптация под американского читателя. В новой редакции книга называется "Я победил рак". Она переведена на англ. и продается на Амазоне.
Представляю вашему вниманию начало этой книги...
Рак.doc
39 КБ