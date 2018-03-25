Редактирование книги Пшеничного Рак - перезагрузка

Добавлена
6 лет назад
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Редактирование книги Федора Пшеничного "Рак - перезагрузка" и адаптация под американского читателя. В новой редакции книга называется "Я победил рак". Она переведена на англ. и продается на Амазоне. 

Представляю вашему вниманию начало этой книги...

Рак.doc
39 КБ