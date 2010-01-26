Агрессивность в спорте (на укр.языке)

Напружена, нестійка соціальна, економічна й екологічна обстановка, що склалася в суспільстві, обумовлює ріст різних відхилень в особистісному розвитку й поводженні людей. Серед них тривогу викликають не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність, але й цинізм, жорстокість, агресивність. Найбільше гостро це проявляється в дітей у підлітковому віці й у спортсменів. Спроби пояснення агресивних дій молодих людей утрудняються тим, що не тільки в повсякденній свідомості, але й у багатьох теоретичних концепціях явище агресії одержує досить суперечливі тлумачення, заважаючи як його розумінню, так і можливості впливу на агресивність.

Велику увагу дослідники агресивності приділяють спорту, вважаючи його зручною моделлю для вивчення даного феномена. Однак цей інтерес має й практичне значення, тому що багато тренерів і спортсмени вважають агресивність важливою якістю для досягнення успіху, тоді як більшість теоретиків частіше розглядають негативні аспекти її прояву. Сучасні психологи терміном «агресія» позначають напористе, домінуючу, атакуючу й шкідливу поведінку й вважають, що необхідно направляти її в потрібне русло.