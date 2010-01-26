Способы общения у дельфинов

С давних времен известно, что горбатые киты, кит круглоголовый (гринда), серый кит, а также другие виды китообразных «поют», и что моржи и тюлени лают под водой; в связи с этим полагают, что все животные, имеющие легкие и живущие в воде, подобно упомянутым выше, имеют свой собственный своеобразный звук, или, как выражаются китобои, «песню».

Г. Олдрич. Арктическая Аляска и Сибирь

Эти слова взяты из книги, увидевшей свет более 100 лет назад, в 1888 г. В те дни люди не располагали еще специальной акустической аппаратурой, которая, будучи вызвана к жизни развитием подводной военной техники в годы Второй мировой войны, впоследствии позволила зоологам приступить к объективному описанию и изучению голосов морских животных.

И все же натуралистам прошлого и особенно китобоям, прекрасно знакомым с образом жизни и повадками крупных морских млекопитающих, задолго до появления подводных шумопеленгаторов и гидрофонов были известны вокальные способности китов и дельфинов. Недаром один из обычных обитателей северных морей – дельфин, названный белухой за свою почти белую, со слабым желтоватым оттенком окраску, получил у английских моряков прозвище морской канарейки. Многочисленные звуки, которые способен издавать этот дельфин, напоминают хрюканье моржа, рев быка, глухие стоны, пронзительный женский крик, отдаленный хор детских голосов, флейтовые ноты, трели певчих птиц.