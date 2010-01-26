Личность и параязык. Эмоциональный язык

По определению некоторых лингвистов, вся область информации, не связанная непосредственно с передачей ее в структурно-оформленном речевом высказывании, относится к так называемому «эмоциональному языку».

В связи с тем, что, по Трейгеру, так называемый эмоциональный язык является сопровождением звуковой речи, различаются две стороны этого явления: вокализация и голосовые качества. На этом основании к сфере вокализации причисляются «характеризаторы» (смех, плач, шепот), «классификаторы» (высота тона и т.д.) и так называемые разделители (междометия, кашель, чихание), а к голосовым качествам относятся языковые признаки артикулируемой речи (тон, тембр и т.д.). Таким образом, Трейгер расширил предмет паралингвистики, включив в него явления явно физиологического плана (смех, кашель и т.д.), а с другой стороны, – сузил его, ограничив лишь изучение «вокальных» данных.

Такое понимание паралингвистики дало повод для разнообразной интерпретации понятия «эмоциональный язык» как более широкой области передачи информации. Так, например, Н.И. Смирнова утверждает, что «в состав “Emotive Language” входят лексические и грамматические элементы, ситуативный контекст сообщил эмотивность, не присущую им в языке, кинетические явления (мимика, жесты, телодвижения) и паралингвизмы в понимании Дж. Трейгера (звуковые явления, сопровождающие речь, т.е. темп, интенсивность, высота основного тона, ритм, тембр и т.д.)»