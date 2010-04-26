Анализ финансовой деятельности предриятия
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Содержание
Введение
Краткое описание ООО «К»
Глава 1. Анализ финансовой деятельности предприятия табличным способом
1.1. Общий анализ финансового состояния ООО «К»
1.2. Определение финансовой устойчивости ООО «К»
1.3. Определение ликвидности баланса
Глава 2. Анализ ООО «К» с помощью коэффициентов
2.1. Анализ коэффициентов финансового состояния предприятия
2.2. Анализ коэффициентов финансовых результатов деятельности
Глава 3. Анализ финансового состояния предприятия графическим способом
3.1. Подготовка показателей для построения балансограммы
3.2. Построение балансограммы
Заключение
Список литературы
Приложение