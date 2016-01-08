Дипломная работа. Подготовка учеников к тестам
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8 лет назад
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Уникальная дипломная работа по методике преподавания английского языка. Тема работы - "Особенности подготовки учеников к тестам и квалификационным экзаменам по английскому языку" (на примере старших классов). Для ознакомления с работой представлено ее содержание, введение и выводы.
В практической части работы рассмотрены и проанализированы различные типы заданий-тестов, а также приведен свой комплекс упражнений.